Секреты комфортного полета: как избежать проблем с желудком во время авиаперелета

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По данным статистики, приблизительно половина пассажиров, совершающих авиаперелеты, сталкиваются с проблемами, связанными с желудочно-кишечным трактом. Это обусловлено низким атмосферным давлением, дегидратацией организма и длительным нахождением в сидячем положении.

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Персонал авиакомпании British Airways советует пассажирам избегать тяжелых и жирных блюд, а также напитков, способствующих негативному воздействию на желудок. Вместо этого рекомендуется взять с собой легко усваиваемые продукты, такие как фрукты, орехи и сухофрукты, чтобы избежать дискомфорта. Также стоит предпочесть мятный чай, который может успокоить нервы и справиться с неспокойным желудком.

Кроме того, члены экипажа советуют пить достаточное количество воды и выполнять регулярные упражнения во время полета. Все эти рекомендации помогут сохранить здоровье и комфорт во время авиаперелета.