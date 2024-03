Секреты комфортного полета: как избежать проблем с желудком во время авиаперелета

По данным статистики, приблизительно половина пассажиров, совершающих авиаперелеты, сталкиваются с проблемами, связанными с желудочно-кишечным трактом. Это обусловлено низким атмосферным давлением, дегидратацией организма и длительным нахождением в сидячем положении.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.