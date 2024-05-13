Рост интереса к внутреннему туризму в России: алтай, Башкирия и Дальний Восток в фокусе

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Топ мест, куда поехать отдохнуть в России

1:22
Туризм

Туристический интерес в России смещается к таким направлениям, как Алтай, Башкирия, Астраханская область и Дальний Восток, по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

Топ мест, куда поехать отдохнуть в России
Фото: flickr.com by Evil Erin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Среди россиян возрастной категории 35-45 лет наблюдается повышенный спрос на санаторно-курортный отдых, как отмечает "Российская газета", ссылаясь на слова эксперта. Вблизи крупных городов активно строятся санатории и отели с spa-услугами. Также растет интерес к гастрономическим и винным турам.

Майя Ломидзе уточнила, что маршруты с посещением виноградников популярны в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму, в то время как гастрономический туризм в чистом виде присутствует в основном в Санкт-Петербурге. Туристы приезжают сюда на выходные или даже на один день, чтобы посетить определенные рестораны Северной столицы. Однако, это направление не является массовым.

Семейный туризм связан преимущественно с тарифами, включая стоимость билетов и проживания в отелях. Несмотря на то, что большинство туристов путешествуют с детьми, нет необходимости в дополнительных стимулах для развития этого направления, считает Ломидзе.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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