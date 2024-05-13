Рост интереса к внутреннему туризму в России: алтай, Башкирия и Дальний Восток в фокусе

Туристический интерес в России смещается к таким направлениям, как Алтай, Башкирия, Астраханская область и Дальний Восток, по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.
Среди россиян возрастной категории 35-45 лет наблюдается повышенный спрос на санаторно-курортный отдых, как отмечает "Российская газета", ссылаясь на слова эксперта. Вблизи крупных городов активно строятся санатории и отели с spa-услугами. Также растет интерес к гастрономическим и винным турам.
Майя Ломидзе уточнила, что маршруты с посещением виноградников популярны в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму, в то время как гастрономический туризм в чистом виде присутствует в основном в Санкт-Петербурге. Туристы приезжают сюда на выходные или даже на один день, чтобы посетить определенные рестораны Северной столицы. Однако, это направление не является массовым.
Семейный туризм связан преимущественно с тарифами, включая стоимость билетов и проживания в отелях. Несмотря на то, что большинство туристов путешествуют с детьми, нет необходимости в дополнительных стимулах для развития этого направления, считает Ломидзе.
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