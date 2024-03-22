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Новый закон о безнадзорных животных: защита людей и прав животных в Самарской области

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1:14
Туризм

В Самарской губернской думе проанализировали новый законопроект о регулировании ситуации с безнадзорными и агрессивными животными. Представители защиты прав животных опасаются возможных негативных последствий, считая, что это может спровоцировать массовое уничтожение животных. Однако депутаты утверждают, что главным приоритетом является безопасность и здоровье людей.

В Самаре разрешат усыплять бродячих собак
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Согласно проекту закона, планируется создание временных убежищ для животных, где они могут находиться не более 30 дней. В случаях нападения агрессивных животных на человека с нанесением травм, предлагается применение гуманной эвтаназии.

Тем не менее, защитники животных выражают опасения по поводу возможного массового уничтожения. Они указывают на случаи жестокого обращения с бездомными животными в некоторых регионах России.

По мнению защитников животных, существует множество альтернативных подходов к решению проблемы бездомных животных, не связанных с их уничтожением. Это включает в себя программы стерилизации, образовательные мероприятия о правилах обращения с животными и другие инициативы. Депутаты Губернской думы призывают учитывать интересы всех сторон и искать компромиссное решение.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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