Идеальный отдых: солнце, море и богатая история ждут вас

Топ-10 лучших островов Средиземного моря

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Средиземном море имеется множество островов, которые славятся своими белоснежными пляжами, живописными пейзажами и солнечной погодой. В этом списке мы подобрали 10 лучших мест для пляжного отдыха, которые обязательно стоит посетить.

Фото: ru.freepik.com

Сицилия

Этот остров славится своими пляжами, простирающимися на 922 мили, предлагая как уединенный, так и активный отдых. Здесь можно заняться дайвингом, катанием на велосипедах, виндсерфингом, а также отправиться на экскурсии на Этну и посетить более 500 музеев и семь объектов Всемирного наследия. Кипр

Известный как самый солнечный остров Европы, он предлагает уникальный теплый климат, чистое побережье и множество культурных достопримечательностей, таких как византийские храмы и венецианские замки. Сардиния

Этот остров привлекает богатых и знаменитых своими роскошными пляжами, простирающимися на две тысячи километров, а также бурной ночной жизнью и множеством развлечений. Мальта

Считается, что здесь лучшее соотношение "цена-качество", солнечных дней в году почти 300, множество пляжей и исторических достопримечательностей. Санторини

Этот греческий остров считается райским местом благодаря своим необычным пляжам, оранжевым закатам и кобальтово-голубой воде. Майорка

Самый крупный из Балеарских островов предлагает множество мелководных пляжей и развлечений для семейного отдыха. Ибица

Известный своей ночной жизнью, этот остров также предлагает разнообразие пляжей от шумных до тихих семейных. Корфу

Известный как "Изумрудный остров", здесь можно найти как уединенные бухты с песчаными пляжами, так и шумные курорты с развлечениями. Капри

Этот остров привлекает любителей роскошного отдыха своими живописными видами, роскошными виллами и яхтами. Вис

Небольшой и малоизвестный остров в Хорватии предлагает спокойный и уединенный отдых с красивыми природными уголками и интересными историческими достопримечательностями.