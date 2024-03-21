Идеальный отдых: солнце, море и богатая история ждут вас

В Средиземном море имеется множество островов, которые славятся своими белоснежными пляжами, живописными пейзажами и солнечной погодой. В этом списке мы подобрали 10 лучших мест для пляжного отдыха, которые обязательно стоит посетить.
Фото: ru.freepik.com
Сицилия Этот остров славится своими пляжами, простирающимися на 922 мили, предлагая как уединенный, так и активный отдых. Здесь можно заняться дайвингом, катанием на велосипедах, виндсерфингом, а также отправиться на экскурсии на Этну и посетить более 500 музеев и семь объектов Всемирного наследия.
Кипр Известный как самый солнечный остров Европы, он предлагает уникальный теплый климат, чистое побережье и множество культурных достопримечательностей, таких как византийские храмы и венецианские замки.
Сардиния Этот остров привлекает богатых и знаменитых своими роскошными пляжами, простирающимися на две тысячи километров, а также бурной ночной жизнью и множеством развлечений.
Мальта Считается, что здесь лучшее соотношение "цена-качество", солнечных дней в году почти 300, множество пляжей и исторических достопримечательностей.
Санторини Этот греческий остров считается райским местом благодаря своим необычным пляжам, оранжевым закатам и кобальтово-голубой воде.
Майорка Самый крупный из Балеарских островов предлагает множество мелководных пляжей и развлечений для семейного отдыха.
Ибица Известный своей ночной жизнью, этот остров также предлагает разнообразие пляжей от шумных до тихих семейных.
Корфу Известный как "Изумрудный остров", здесь можно найти как уединенные бухты с песчаными пляжами, так и шумные курорты с развлечениями.
Капри Этот остров привлекает любителей роскошного отдыха своими живописными видами, роскошными виллами и яхтами.
Вис Небольшой и малоизвестный остров в Хорватии предлагает спокойный и уединенный отдых с красивыми природными уголками и интересными историческими достопримечательностями.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ