Опасные хищники у берегов Фуэртевентуры: внезапная угроза для туристов на Канарских островах

Акулы-молоты на побережье Испании застали врасплох туристов

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярное туристическое место на Фуэртевентуре, одном из Канарских островов в Испании, внезапно стало источником опасности из-за появления хищных морских рыб. По информации испанских СМИ, патрульные на водных мотоциклах заметили эти рыбы всего в 200 метрах от берега острова, который является излюбленным местом отдыха для туристов. Это вызвало беспокойство среди посетителей.

Фото: Openverse by suneko is licensed under CC BY-SA 2.0

Акулы-молоты были замечены всего в нескольких метрах от места, где купаются люди. По этой причине был поднят красный флаг, предупреждая о запрете купания, и купающихся были эвакуированы. Позже предупреждение было снижено до жёлтого уровня: туристам разрешено купаться, но только близко к берегу и с особой осторожностью.

Акулы-молоты отличаются необычной формой головы, напоминающей молот. Обычно они питаются рыбой, кальмарами, ракообразными, иногда другими акулами. Их характерная голова помогает им обнаруживать еду по периферийному зрению. По размеру эти хищники меньше, чем их белые собратья, но все равно представляют опасность. Согласно Международному архиву нападений акул (ISAF), зафиксировано всего 18 случаев атак этой разновидности рыбы на людей, ни один из них не привел к смертным исходам. Эти акулы обычно не агрессивны и не рассматривают человека как потенциальную добычу. Атаки происходят лишь при ощущении угрозы или провокации.