Самара готовится привлечь более 2 миллионов туристов в 2024: видение Сергея Роммера

В этом году Самара сможет принять более двух миллионов туристов

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно заявлению Сергея Роммера, начальника отдела туризма горадминистрации Самары, город готовится принять исторически высокое количество туристов в 2024 году, превышающее 2 миллиона человек.

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В прошлом году Самару посетило более 1,8 миллиона туристов, что считается успехом. В настоящее время в городе функционирует около 214 объектов размещения, включая отели, санатории и хостелы, преимущественно расположенных в историческом центре. Заполняемость размещения в пиковый сезон достигает почти 100%, но власти стремятся к обеспечению полной загрузки всех отелей в течение всего года.

На международной туристической выставке "Интурмаркет", проходившей с 16 по 18 марта в Москве, Сергей Роммер обсудил увеличение туристического потока в Самару на следующий год. Он также подчеркнул важность таких мероприятий для развития туризма в регионе.

"Интурмаркет" считается важным событием в области внутреннего туризма, официально поддерживаемым правительством России и Федеральным агентством по туризму. Организаторы выставки надеются, что интерес к Самаре в качестве места для отдыха и путешествий будет только расти в будущем.