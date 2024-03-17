Что скрывается под вашим креслом в самолёте? Стало известно о жизненно важной детали

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Секретные функции кресел в самолёте, которые могут спасти жизни при аварии

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Туризм

Согласно техническим стандартам безопасности, одной из малоизвестных, но важных функций в самолётах являются подушки на сиденьях. Эти подушки могут использоваться в качестве плавающих устройств и обладают огнеупорными свойствами, что может спасти жизни в случае аварии.

Секретные функции кресел в самолёте, которые могут спасти жизни при аварии
Фото: Wikipedia by Albert Domasin is licensed under CC BY 2.0

Кроме того, отверстия в иллюминаторах помогают самолету выдерживать изменения давления воздуха, а отверстия на крыльях используются для привязывания спасательных плотов.

Также стоит упомянуть о скоростной ленте на внешней части самолёта, которая предотвращает коррозию и повреждение краски.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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