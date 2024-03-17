Согласно техническим стандартам безопасности, одной из малоизвестных, но важных функций в самолётах являются подушки на сиденьях. Эти подушки могут использоваться в качестве плавающих устройств и обладают огнеупорными свойствами, что может спасти жизни в случае аварии.
Кроме того, отверстия в иллюминаторах помогают самолету выдерживать изменения давления воздуха, а отверстия на крыльях используются для привязывания спасательных плотов.
Также стоит упомянуть о скоростной ленте на внешней части самолёта, которая предотвращает коррозию и повреждение краски.
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.