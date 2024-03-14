Пожар в отеле Granada Luxury Beach 5*: быстрое тушение и минимальные ущербы

В люксовом отеле Турции произошел пожар

13 марта утром возник пожар в отеле Granada Luxury Beach 5* в турецком курортном городе Аланья, в районе Авсаллар.

Фото: Self-photographed by Sylvain Pedneault is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Материалы, включая фотографии и видеозаписи, связанные с инцидентом, были опубликованы в социальных сетях, показывая густую стену дыма, поднимающуюся из зданий отеля.

Согласно турецким СМИ, огонь возник на первом этаже и быстро распространился вверх. На место происшествия прибыло множество пожарных, которые оперативно приступили к тушению. Огонь удалось быстро ограничить.

Представитель сети отелей Granada Luxury Hotels сообщил, что пожар полностью потушен. Отель не работал зимой и планирует открыться с 6 апреля, поэтому в момент происшествия в здании не было гостей.

До начала летнего сезона, который начнется почти через месяц, отелю предстоит восстановить поврежденные огнем помещения.

Прошлым летом Средиземноморский регион Турции и некоторые греческие острова столкнулись с серьезными лесными пожарами. Отели на турецких курортах не пострадали, но на одном из греческих островов Родосе пришлось эвакуировать постояльцев из-за быстро приближавшегося огня.