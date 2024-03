Пожар в отеле Granada Luxury Beach 5*: быстрое тушение и минимальные ущербы

13 марта утром возник пожар в отеле Granada Luxury Beach 5* в турецком курортном городе Аланья, в районе Авсаллар.

Фото: Self-photographed by Sylvain Pedneault is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported