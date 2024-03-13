Мифы и реальность: что россиянка обнаружила о мужчинах на Бали

Российская туристка описала мужчин на Бали фразой «ничего не нужно, кроме секса»

Россиянка, пребывавшая на нескольких свиданиях на Бали, описала мужчин с этого индонезийского острова, говоря, что они интересуются лишь одним — сексом.

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По словам путешественницы по имени Алина, одно из свиданий началось хорошо: они с новым знакомым глубоко беседовали и пили чай.

"Но тут он внезапно спросил: 'Слушай, весь вечер я хотел спросить тебя, и, кажется, сейчас самое подходящее время. Можно?' - и указал на мою грудь. Я ошарашенно ответила, что нет, они не естественные", — рассказала россиянка. Тогда мужчина попытался потрогать ее грудь и прямо запросил разрешение. Алина отказала ему и больше не виделась с ним. "Здесь все мужчины интересуются только сексом. Они говорят красивые слова, ухаживают, а потом исчезают после интимных отношений", — предупредила она.