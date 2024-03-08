Эксперт рассказал, как выключить все скрытые камеры в номере отеля

Эксперт Лиджи рассказал, как обезопасить себя в номере отеля

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по домашней безопасности Эл Лиджи предоставил советы туристам, чтобы обезопасить себя от скрытых камер в арендованных жильях. При въезде в новое жильё он рекомендует осмотреть комнату и обратить внимание на необычные предметы, прикрывая подозрительные предметы, если это необходимо.

Фото: flickr. com by Alexander Plushev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для тех, кто испытывает паранойю, он советует отключить Wi-Fi маршрутизатор, так как многие скрытые камеры зависят от интернет-подключения для передачи данных. Он также рекомендует загрузить умные приложения для обнаружения потенциальных скрытых камер, которые могут использовать камеры смартфонов для сканирования отражений.

Однако эксперт предупреждает, что не все камеры в арендованных жильях незаконны, особенно если они расположены в общественных зонах, но хозяева должны предупреждать об этом.