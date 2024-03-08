Согласно рейтингу, составленному Airline Ratings, самыми безопасными авиакомпаниями в мире признаны Air New Zealand и Qantas, за которыми следует Virgin Australia.
Оценка проводилась по критериям происшествий, подготовки пилотов, ухода за самолетами и культуры безопасности.
Австралийские авиакомпании заняли верхние строчки рейтинга, что подтверждает их высокий уровень безопасности.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.