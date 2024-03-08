Названы самые безопасные авиаперевозчики в мире

Air New Zealand и Qantas признаны самыми безопасными авиакомпаниями в мире

0:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно рейтингу, составленному Airline Ratings, самыми безопасными авиакомпаниями в мире признаны Air New Zealand и Qantas, за которыми следует Virgin Australia.

Фото: Wikipedia by Edwin Leong is licensed under CC BY-SA 2.0

Оценка проводилась по критериям происшествий, подготовки пилотов, ухода за самолетами и культуры безопасности.

Австралийские авиакомпании заняли верхние строчки рейтинга, что подтверждает их высокий уровень безопасности.