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Расследование полиции: женщины из России арестованы на Пхукете за незаконную деятельность

Российские женщины занялись проституцией на Пхукете и оказались за решеткой

1:06
Туризм

Две российские женщины были задержаны на Пхукете по обвинению в занятии проституцией в соответствии со статьей 6 Закона о предотвращении и борьбе с проституцией. За это преступление им грозит штраф до 1000 бат или тюремное заключение на срок до одного месяца.

Российские женщины занялись проституцией на Пхукете и оказались за решеткой
Фото: Танцовщица гоу-гоу (#91686) by Марк Дж. Себастьян is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Полиция района Патонга проводила расследование незаконной деятельности иностранных граждан. По жалобе на предоставление незаконных сексуальных услуг, оказываемых российскими женщинами, было начато расследование.

Под видом клиентов полицейские связались с двумя россиянками через WhatsApp и договорились о встрече в гостиничном номере на третьем этаже здания на улице Пхра Метта Роуд. При встрече офицеры полиции выявили их и арестовали "на горячем", когда те находились в нижнем белье на кровати с презервативами.

Часто жалобы на конкурентов поступают от тайских "секс-работников", которые утверждают, что их конкурентами являются женщины из Вьетнама и Филиппин. Этот инцидент может повлиять на решение многих туристов относительно поездки на Пхукет.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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