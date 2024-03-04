Где лучше спрятать деньги в номере отеля, чтобы их никто не нашел: рассказали эксперты по туризму

Туристам рассказали о двух "умных" вариантах хранения денег в гостиничном номере

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Как улучшить безопасность хранения денег и ценностей в гостиничных номерах, чтобы предотвратить возможные кражи во время отдыха?

Специалисты по туризму из Hotels & Discounts предложили необычные и творческие подходы, чтобы туристы могли спрятать свои ценности в местах, которые не будут привлекать внимание потенциальных злоумышленников, сообщила газета Express.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Эксперты объяснили, что многие предпочитают оставлять деньги и ценности в ящиках комода, но это одно из самых очевидных мест в номере. Они рекомендуют использовать необычные контейнеры для хранения денег и ценностей, такие как "ручка расчески для волос". Skyscanner предложил использовать пустые бутылочки или контейнеры от загарного лосьона. Это позволит снизить риск обнаружения ценностей в случае кражи.