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Где лучше спрятать деньги в номере отеля, чтобы их никто не нашел: рассказали эксперты по туризму

Туристам рассказали о двух "умных" вариантах хранения денег в гостиничном номере

1:11
Туризм

Как улучшить безопасность хранения денег и ценностей в гостиничных номерах, чтобы предотвратить возможные кражи во время отдыха?
Специалисты по туризму из Hotels & Discounts предложили необычные и творческие подходы, чтобы туристы могли спрятать свои ценности в местах, которые не будут привлекать внимание потенциальных злоумышленников, сообщила газета Express.

Туристам рассказали о двух "умных" вариантах хранения денег в гостиничном номере
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Эксперты объяснили, что многие предпочитают оставлять деньги и ценности в ящиках комода, но это одно из самых очевидных мест в номере. Они рекомендуют использовать необычные контейнеры для хранения денег и ценностей, такие как "ручка расчески для волос". Skyscanner предложил использовать пустые бутылочки или контейнеры от загарного лосьона. Это позволит снизить риск обнаружения ценностей в случае кражи.

"Чтобы предотвратить крайние ситуации, лучше быть ненавязчивым. Избегайте демонстрации наличных денег или дорогих украшений. Если вас беспокоят ценности в гостиничном номере, спрячьте их в пустой контейнер от загарного лосьона. Также можно использовать пустые контейнеры от бальзама для губ, чтобы укрыть скрытые купюры. Рассмотрите возможность оформления туристической страховки", — пояснили эксперты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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