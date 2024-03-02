Летние путевки в детские лагеря Курганской области: цены и условия приобретения

Путевки в детские лагеря Курганской области стоят не более 28 тысяч рублей

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Курганской области цена путевок на летние смены в детские лагеря может достигать 28 тысяч рублей. Об этом сообщили представители департамента образования региона URA. RU.

Фото: en.amerikanki. com/7-reasons-your-kids-should-go-to-summer-camp/

Согласно информации, предоставленной департаментом, стоимость льготных путевок в загородные лагеря летом, учитывая субсидии из областного бюджета, составляет 16 410 рублей (из них 12 307 рублей — из областного бюджета, а 4 102 рубля — родительская плата). Стоимость коммерческих путевок в лагеря, входящие в Департамент образования, таких как "Весна" и палаточный лагерь "Лазурный", составляет 16 500 рублей, а "Романтика" и "Космос" — 28 000 рублей.

Представители департамента пояснили, что цены на коммерческие путевки устанавливают сами лагеря, поэтому родителям следует обращаться напрямую в организации для уточнения стоимости. Все контактные данные и реестр лагерей Курганской области доступны на сайте департамента образования. Кроме того, журналистам ранее сообщили, что точная дата начала продаж путевок на данный момент неизвестна, однако планируется начать продажи с марта. С 1 февраля в курганских лагерях уже начались инклюзивные смены.