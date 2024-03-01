Открытие России: исследование путешествий по туристическим тропам в 2024 году

Исследование о путешествиях россиян по туристическим тропам страны проводится совместно Агентством стратегических инициатив (АСИ) и группой компаний Б1. Опрос, поддерживаемый Русским географическим обществом (РГО) при участии Минспорта России и Минобрнауки России, ставит целью изучить интерес населения к путешествиям по тропам и анализировать профиль туристов, предпочитающих различные формы активного отдыха.
Опрос состоит из примерно 20 вопросов и доступен для участия до конца марта. В нем могут принять участие все, кто увлечен активным туризмом, включая пешие прогулки, верховую езду, велосипедные прогулки, сплавы на байдарках, зимний отдых на сноуборде или горных лыжах, альпинизм и горные походы.
Участникам опроса обещаются полезные подарки, а результаты исследования планируется представить до начала лета. Для сравнения данных, следующий этап исследования запланирован на январь-март 2025 года.
АСИ обладает значительным объемом информации о российских и международных практиках создания и развития туристических троп. В настоящее время ведется работа над усовершенствованием законодательства в этой области и формированием требований к управлению и обустройству троп. Наблюдательный совет АСИ возглавляет Президент России Владимир Путин.
Директор дивизиона "Городская экономика" в АСИ, Ольга Захарова, отмечает, что полученные данные будут использованы для развития национальной сети троп по программе "Туристические тропы России" АСИ. Ответы респондентов помогут спланировать и обустроить тропы, а также разработать новые маршруты для путешествий.
Аналитический отчет также предоставит информацию региональным управленческим командам о профилях туристов, интересующихся путешествиями по тропам, и их потребностях в инфраструктуре.
По данным комитета Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму, спрос на активные туры в 2023 году увеличился на 10-30%. Эксперты также отмечают рост интереса к пеший походам, караванингу и велотуризму.
Исследование VeloRussia показало, что 87% россиян придерживаются здорового образа жизни, и для многих из них активный туризм непосредственно связан с заботой о здоровье.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.