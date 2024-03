Открытие России: исследование путешествий по туристическим тропам в 2024 году

Исследование о путешествиях россиян по туристическим тропам страны проводится совместно Агентством стратегических инициатив (АСИ) и группой компаний Б1. Опрос, поддерживаемый Русским географическим обществом (РГО) при участии Минспорта России и Минобрнауки России, ставит целью изучить интерес населения к путешествиям по тропам и анализировать профиль туристов, предпочитающих различные формы активного отдыха.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication