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Открытие России: исследование путешествий по туристическим тропам в 2024 году

Жителей Колымы приглашают принять участие в опросе о маршрутах для туризма

Туризм

Исследование о путешествиях россиян по туристическим тропам страны проводится совместно Агентством стратегических инициатив (АСИ) и группой компаний Б1. Опрос, поддерживаемый Русским географическим обществом (РГО) при участии Минспорта России и Минобрнауки России, ставит целью изучить интерес населения к путешествиям по тропам и анализировать профиль туристов, предпочитающих различные формы активного отдыха.

Жителей Колымы приглашают принять участие в опросе о маршрутах для туризма
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Опрос состоит из примерно 20 вопросов и доступен для участия до конца марта. В нем могут принять участие все, кто увлечен активным туризмом, включая пешие прогулки, верховую езду, велосипедные прогулки, сплавы на байдарках, зимний отдых на сноуборде или горных лыжах, альпинизм и горные походы.

Участникам опроса обещаются полезные подарки, а результаты исследования планируется представить до начала лета. Для сравнения данных, следующий этап исследования запланирован на январь-март 2025 года.

АСИ обладает значительным объемом информации о российских и международных практиках создания и развития туристических троп. В настоящее время ведется работа над усовершенствованием законодательства в этой области и формированием требований к управлению и обустройству троп. Наблюдательный совет АСИ возглавляет Президент России Владимир Путин.

Директор дивизиона "Городская экономика" в АСИ, Ольга Захарова, отмечает, что полученные данные будут использованы для развития национальной сети троп по программе "Туристические тропы России" АСИ. Ответы респондентов помогут спланировать и обустроить тропы, а также разработать новые маршруты для путешествий.

Аналитический отчет также предоставит информацию региональным управленческим командам о профилях туристов, интересующихся путешествиями по тропам, и их потребностях в инфраструктуре.

По данным комитета Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму, спрос на активные туры в 2023 году увеличился на 10-30%. Эксперты также отмечают рост интереса к пеший походам, караванингу и велотуризму.

Исследование VeloRussia показало, что 87% россиян придерживаются здорового образа жизни, и для многих из них активный туризм непосредственно связан с заботой о здоровье.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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