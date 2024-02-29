Уникальный опыт: ужин с местными жителями в Югре

Жители Югры организуют ужин для гостей из-за рубежа

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иностранные гости прибудут на приглашенный обед в Югру. С 14 по 17 марта организованы экскурсии по России для участников Всемирного фестиваля молодежи. Были разработаны 30 туристических маршрутов по различным городам страны, чтобы познакомить гостей с местной культурой и традициями.

Фото: Openverse by Maurice King is licensed under CC BY 2.0

Встреча с местной атмосферой будет организована для 59 участников из 37 стран, сопровождающихся переводчиками. Традиционно, местные жители радушно встречают гостей за столом в кругу семьи.

Кампания по приему заявок от местных жителей уже началась. До 3 марта все заинтересованные лица могут заполнить анкету на официальном сайте Молодежного центра Югры. Организаторы акции проведут предварительные консультации с будущими хозяевами вечера и предупредят семейных поваров о пищевых и аллергических предпочтениях иностранных гостей.

Семья Кудряковых уже приступила к планированию меню и освежению знаний по английской грамматике. О дружелюбной инициативе им сообщили их друзья.

Вера Кудрякова, одна из участниц акции, отмечает: "Они знают, что мы гостеприимны и любим, когда нас посещают гости. У нас всегда какие-то праздники и мероприятия, когда вся семья собирается. Я думаю, им будет интересно попробовать такой опыт взаимодействия не только в своей стране с друзьями, но и принять гостей из другой страны".