Нижегородские жемчужины: что привлекает туристов в этом городе по данным за 2023 год

Самые популярные достопримечательности Нижнего Новгорода

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году Нижний Новгород посетили более 4,1 миллиона туристов. Специалисты в области туризма выделили основные места, которые туристы чаще всего посещают в городе.

Фото: Личный архив by Антон Мельников

По мнению Елены Богомоловой, директора компании-туроператора "Открой мир" из Нижнего Новгорода, в 2023 году туристы предпочитали посещать местный Кремль и ярмарку. Кроме того, в топ-5 самых популярных достопримечательностей входили канатная дорога, Стрелка и закаты на набережных города.

Популярностью также пользуются пешеходные прогулки по историческому центру Нижнего Новгорода, включая улицы Ильинскую, Рождественскую, Большую Покровскую, а также участие в крупных мероприятиях и летних фестивалях.

Мария Свиридова, руководитель турагентства "Роза ветров НН", добавила, что россияне проявляют активный интерес к архитектуре, истории и промыслам Нижнего Новгорода. Многих привлекает также стрит-арт и уникальная атмосфера малых городов вроде Городца и Арзамаса.

Эксперты отметили, что город чаще всего посещают россияне в возрасте до 35 лет, обычно на 2-3 дня.

Ранее Санкт-Петербург был признан лучшим в России регионом для событийного и устойчивого туризма в рамках премии Russian Travel Awards. В конкурсе участвовали 47 городов и областей России, и победители были названы в 20 номинациях.

Арсений Аредов, эксперт по развитию туризма в России, отметил увеличение спроса россиян на туры "все включено" и активное развитие внутреннего туризма в стране, включая пакетные предложения.