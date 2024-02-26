Из-за проблем с денежными переводами, россияне могут отказаться от отдыха в Турции

Турция может потерять туристов из России из-за проблем с денежными переводами

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из-за нерешенных проблем с платежными переводами, в этом году, Турция может не досчитаться тысячи отдыхающих россиян.

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Турецкое издание Aydinlik отмечает возрастающие опасения местных тур операторов, связанные с нерешенными до сих пор проблемами по платежным переводам. Несмотря на приближение сезона, правительство до сих пор не нашло решение вопроса.

Как отмечают эксперты, на фоне операционных проблем, помимо возможного снижения спроса на отдых в Турции, уже третий месяц продолжает падать экспорт в Россию. Потеря российского рынка для местных производителей неизбежно приведет к банкротству.

На сегодняшний день турецкие отельеры снизили стоимость для отдыхающих из России на 20 процентов, и, как отмечают тур операторы в России, до конца весны этого года возможно удешевление туров еще на 10-20 процентов.

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