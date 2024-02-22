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Камчатка в центре внимания: инвестиции в туризм привлекают миллионы

Камчатский край получил наибольшие инвестиции в туризм по сравнению с другими регионами

1:21
Туризм

Губернатор Камчатского края, Владимир Солодов, отметил, что регион получил значительные инвестиции в развитие туризма, ставшие самыми крупными в стране в размере восемь миллиардов рублей. Эти средства были выделены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", согласно информации от Vostok. Today.

Камчатский край получил наибольшие инвестиции в туризм по сравнению с другими регионами
Фото: Openverse by NadezhdaKhaustova is licensed under CC BY-SA 4.0

Дополнительно, триста миллионов рублей предоставлены местным предпринимателям в качестве грантов для строительства кемпингов, отелей и баз отдыха.

Возникают вопросы относительно того, каким образом туристы, посетившие Камчатку, могут вернуть эти восемь миллиардов рублей. Однако основной акцент, вероятно, стоит делать на самой концепции развития внутреннего туризма.

Как отмечалось ранее, в Камчатку прибыли молодые туристы со всех уголков России.

Следует отметить, что вложенные средства не теряются даром. При этом количество туристов действительно увеличивается. Каждый год количество людей, желающих увидеть вулканы, удваивается по данным Википедии, что является значительным прогрессом. Хотя количество посетителей пока не находится на ошеломляющем уровне, перспективы здесь огромны. Поэтому местные предприниматели активно вкладывают средства в создание различных кемпингов и других объектов инфраструктуры.

Малые народы большой страны. Камчатский край | Документальный фильм
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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