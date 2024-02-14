Минэкономразвития вычеркнул из реестра 48 туроператоров. В управлении заявили, что компании не предоставили необходимые финансовые гарантии для обеспечения своей деятельности в следующем сезоне. Отечественные путешественники потеряли доступ к услугам 48 туристических операторов. Это произошло после публикации двух новых приказов Министерства экономического развития Российской Федерации, которые исключили из реестра ряд компаний.
Согласно первому приказу ведомства под номером 57, из реестра были исключены 13 компаний:
Второй приказ под номером 61 лишил лицензии еще 35 компаниям, среди которых:
Причиной исключения из реестра стало отсутствие актуальной информации о финансовом обеспечении туристических операторов.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.