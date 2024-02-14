Минэкономразвития исключает 48 компаний из реестра туристических операторов, опубликован список "пострадавших"

48 туроператоров прекратили свою деятельность: путешественники потеряли доступ к услугам

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Минэкономразвития вычеркнул из реестра 48 туроператоров. В управлении заявили, что компании не предоставили необходимые финансовые гарантии для обеспечения своей деятельности в следующем сезоне. Отечественные путешественники потеряли доступ к услугам 48 туристических операторов. Это произошло после публикации двух новых приказов Министерства экономического развития Российской Федерации, которые исключили из реестра ряд компаний.

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Согласно первому приказу ведомства под номером 57, из реестра были исключены 13 компаний:

"Сам себе турист".

"Крымский гост".

"Эдем туре".

"Камчатка энерджи".

"Национальный оператор детского отдыха". Второй приказ под номером 61 лишил лицензии еще 35 компаниям, среди которых:

"Великоустюгский туристический центр".

"Сириус".

"КАЛИНА".

"Глобус".

"Карелия тут".

Причиной исключения из реестра стало отсутствие актуальной информации о финансовом обеспечении туристических операторов.