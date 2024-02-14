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Минэкономразвития исключает 48 компаний из реестра туристических операторов, опубликован список "пострадавших"

48 туроператоров прекратили свою деятельность: путешественники потеряли доступ к услугам

1:04
Туризм

Минэкономразвития вычеркнул из реестра 48 туроператоров. В управлении заявили, что компании не предоставили необходимые финансовые гарантии для обеспечения своей деятельности в следующем сезоне. Отечественные путешественники потеряли доступ к услугам 48 туристических операторов. Это произошло после публикации двух новых приказов Министерства экономического развития Российской Федерации, которые исключили из реестра ряд компаний. 

48 туроператоров прекратили свою деятельность: путешественники потеряли доступ к услугам
Фото: flickr.com by Aeroprints.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно первому приказу ведомства под номером 57, из реестра были исключены 13 компаний:

  • "Сам себе турист".
  • "Крымский гост".
  • "Эдем туре".
  • "Камчатка энерджи".
  • "Национальный оператор детского отдыха".

    Второй приказ под номером 61 лишил лицензии еще 35 компаниям, среди которых:

  • "Великоустюгский туристический центр".
  • "Сириус".
  • "КАЛИНА".
  • "Глобус".
  • "Карелия тут".

Причиной исключения из реестра стало отсутствие актуальной информации о финансовом обеспечении туристических операторов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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