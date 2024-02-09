Названы меры по уменьшению стоимости авиабилетов на рейсы из России за рубеж

Борьба за доступные цены: какие шаги предпринимаются для удешевления авиапутешествий

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отказ от установленного принципа равноправия в выполнении рейсов между иностранными и российскими авиакомпаниями, снижение тарифов на использование воздушного пространства России для чартерных перелетов и другие меры могут способствовать снижению стоимости авиабилетов. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в ходе стратегической сессии, посвященной въездному туризму.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Дмитрий Горин отметил, что в настоящее время российские авиаперевозчики осуществляют полеты в 41 страну из 69, в которые они летали ранее, что представляет собой увеличение количества направлений на 25% по сравнению с прошлым годом. Он также подчеркнул важность снижения стоимости авиабилетов, которые составляют от 50 до 70% от общей стоимости туристической поездки. Основным способом достижения этой цели он назвал увеличение числа рейсов за границу.

В качестве примера он упомянул Турцию, где объемы перелетов увеличиваются на 50% ежегодно. Это стало возможным благодаря решению отказаться от принципа равноправия в выполнении рейсов в пользу иностранных авиакомпаний, что привело к снижению цен на 20-30%.

Дмитрий Горин подчеркнул необходимость подписания обновленных межправительственных соглашений по квотам на регулярные авиаперевозки, чтобы увеличить пассажиропоток и, следовательно, снизить стоимость перевозок.

Эксперт также отметил важность сотрудничества туроператоров с авиационными властями и другими соответствующими органами в целях определения квот при возобновлении авиасообщения с другими странами после длительных ограничений. Это, по его мнению, позволит более эффективно распределить воздушный флот, который находится в дефиците на международных маршрутах из-за санкций.

Для поддержки отрасли Дмитрий Горин также предложил снижение платы за использование воздушного пространства России для иностранных авиакомпаний, что позволит им направить больше ресурсов на обслуживание российских маршрутов, а также ввести субсидирование чартерных перелетов иностранных авиакомпаний как один из способов увеличения объемов перевозок и снижения цен.