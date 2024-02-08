Спрос на речные круизы начинает зашкаливать: туроператоры говорят о 50% роста спроса

РСТ: Туроператоры отметили высокий спрос на летние речные круизы в России

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

К началу февраля количество забронированных речных круизов выросло на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Фото: Openverse by River rafting is licensed under CC BY 2.0.

"Этим летом россияне проявляют значительно больший интерес к речным круизам. По данным туроператоров, количество забронированных круизов к началу февраля увеличилось на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Половина мест на летние путешествия 2024 года уже распродана", — говорится в заявлении.

Алексей Растегаев, руководитель комитета РСТ по круизам и директор компании "Круиз", отметил, что в основном продаются длинные круизы, включая те, которые начинаются в выходные и праздничные дни, а также экзотические маршруты. Он также добавил, что увеличение количества ранних бронирований происходит за счет новых клиентов, которые впервые попробовали этот формат путешествий в прошлом летнем сезоне.

Андрей Михайловский, генеральный директор круизного агрегатора "Инфофлот", подчеркнул, что раннее бронирование помогает выбрать наиболее подходящий маршрут и избежать нехватки мест.