Началось туристическое цунами в Китае

Китай начал самую масштабную туристическую миграцию из-за празднования китайского нового года

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Китае стартовала крупнейшая туристическая миграция, связанная с празднованием китайского нового года по лунному календарю.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

В первый день сезона весенних праздников было совершено 189 миллионов поездок, что на 19,7 процента больше, чем в предыдущем году.

Ожидается, что за 40-дневный период праздника, длительность которого составляет с 26 января по 5 марта, будет совершено 9 миллиардов поездок. Традиционно в это время сотни миллионов китайцев посещают свои родные города, чтобы встретиться с семьей.