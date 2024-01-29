Началось туристическое цунами в Китае

В Китае стартовала крупнейшая туристическая миграция, связанная с празднованием китайского нового года по лунному календарю.
В первый день сезона весенних праздников было совершено 189 миллионов поездок, что на 19,7 процента больше, чем в предыдущем году.
Ожидается, что за 40-дневный период праздника, длительность которого составляет с 26 января по 5 марта, будет совершено 9 миллиардов поездок. Традиционно в это время сотни миллионов китайцев посещают свои родные города, чтобы встретиться с семьей.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.