Турист ограбил отель и украл мотоцикл на Пхукете

В Патонге на острове Пхукет полицейские задержали 21-летнего туриста из Германии, именуемого Мохаммедом, по обвинению в ограблении отеля. Происшествие зафиксировано камерой видеонаблюдения, а ущерб составил 9.7 млн рублей.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0