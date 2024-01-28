Турист ограбил отель и украл мотоцикл на Пхукете

В Патонге на острове Пхукет полицейские задержали 21-летнего туриста из Германии, именуемого Мохаммедом, по обвинению в ограблении отеля. Происшествие зафиксировано камерой видеонаблюдения, а ущерб составил 9.7 млн рублей.
Подробности показывают, что Мохаммед проник за стойку регистрации и похитил значительную сумму денег. Полиция задержала его через день после инцидента и также обвинила в хищении арендованного мотоцикла.
Турист утверждает, что деньги, которые он украл, использовались на ремонт поврежденного им мотоцикла. Расследование продолжается.
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