Туристы будут летать на самолетах, работающих на отходах жизнедеятельности человека

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Топливо из сточных вод: как наука изменяет авиацию и делает путешествия более экологичными

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Туризм

Компания Firefly Green Fuels представила инновационный способ преобразования сточных вод, включая мочу и экскременты, в экологически чистое авиационное топливо.

Топливо из сточных вод: как наука изменяет авиацию и делает путешествия более экологичными
Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Генеральный директор компании подчеркнул уникальность технологии и отметил, что топливо, полученное из сточных вод, обеспечивает 90% экономии выбросов углерода по сравнению с традиционными видами горючего.

Планируется представить разработку в международной организации ASTM International к концу 2024 года. Технология может решить проблемы неочищенных сточных вод, способствуя охране окружающей среды и здоровью человека, а также дать государствам энергетическую независимость.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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