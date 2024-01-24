Туристы будут летать на самолетах, работающих на отходах жизнедеятельности человека

Компания Firefly Green Fuels представила инновационный способ преобразования сточных вод, включая мочу и экскременты, в экологически чистое авиационное топливо.
Генеральный директор компании подчеркнул уникальность технологии и отметил, что топливо, полученное из сточных вод, обеспечивает 90% экономии выбросов углерода по сравнению с традиционными видами горючего.
Планируется представить разработку в международной организации ASTM International к концу 2024 года. Технология может решить проблемы неочищенных сточных вод, способствуя охране окружающей среды и здоровью человека, а также дать государствам энергетическую независимость.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.