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"Воздушная ярость", или Почему беснуются авиадебоширы

Найдено научное объяснение поведению авиадебоширов

Туризм

Те, кто часто летает, наверняка сталкивались с неадекватным поведением попутчиков. Это явление настолько распространено, что даже получило собственное название — "воздушная ярость".

Найдено научное объяснение поведению авиадебоширов
Фото: Pixabay

Психологи объясняют гиперреакцию пассажиров на пустяковые раздражители их тревогой из-за невозможности контролировать ситуацию, находясь в небе.

"На самом деле, мы никогда ничего не контролируем полностью, но в полёте это ощущение усиливается", — говорит доктор Мартин Сейф в комментарии для Huffington Post.

Состояние усугубляют попытки его нормализовать при помощи алкоголя или наркотиков — из-за нехватки кислорода они действуют вдвое сильнее.

Выпив, курящие путешественники тянутся к сигарете, ан нет — запрещено! Вот и повод для скандала.

По словам психолога из Бостонского университета Тома Коттла, самолёт — это то место, где привыкшему к свободе человеку постоянно указывают, что делать или не делать: сдать багаж, пристегнуть ремни, не вставать, не курить. Взбесится кто угодно, особенно пассажир бизнес-класса, заплативший большие деньги за путешествие.

Тем не менее, по статистике British Air Transport Association нарушение порядка чаще случается в эконом-классе (95% случаев). Типичный авиадебошир — это мужчина (78%) 20-30 лет (66%) в состоянии алкогольного опьянения (43%), разозлённый невозможностью курить (33%).

Большинство авиакомпаний проводят специальные тренинги для бортпроводников по профилактике и реагированию на приступы "воздушной ярости". Есть мнение, что и кормят в самолётах для того, чтобы отвлечь пассажиров от их беспокойства — 3-5 часов можно в принципе и потерпеть без пищи.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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