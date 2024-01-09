Туристы из России "захватили" Пхукет на новогодние каникулы

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Пхукете в новогодние каникулы наступившего года оказалось больше всего туристов из России. Как заявил руководитель офиса Туристического управления Таиланда провинции Пхукет Лертчай Вангтракулди, в этом году в период новогодних и рождественских праздников в Таиланде наблюдается невероятный приток отдыхающих.

Фото: ru.freepik.com

При этом отмечается, что ежедневно на Пхукет приезжают около 250 тысяч человек. Из них примерно 175 тысяч приехали на курорт из других стран.

Однако лидируют среди зарубежных туристов именно россияне. Каждый день число приезжающих на остров российских туристов составляет до пяти тысяч человек. По словам представителя туриндустрии Таиланда, в этом плане Россия обогнала даже Китай, Индию, Великобританию и Австралию.