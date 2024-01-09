В 2024 году отдых в России подорожает на 7%, за рубежом — на 10%. Таков "осторожный" прогноз Ассоциации туроператоров России (АТОР), который озвучила её исполнительный директор Майя Ломидзе "Российской газете".
"Насколько сбудется этот прогноз, станет понятно только по истечении первого квартала. Мы пока не понимаем, какая будет инфляция в 2024 году, что будет происходить ближе к летнему сезону", — объяснила она.
В АТОР ожидают положительной динамики по зарубежным поездкам россиян. Самым востребованным, по мнению экспертов отрасли, станет Таиланд, по-прежнему среди лидеров остаются ОАЭ и Египет
"Этот топ-3 стран будет актуален до апреля, — полагает Ломидзе. — Но на первое место выйдет Турция — независимо от того, вырастет или снизится спрос".
На вершине туристических предпочтений — как всегда, Анталия и Стамбул.
Соответственно, следует ожидать подорожания поездок в эти курорты — не менее, чем на 10%.
По России туристический топ таков:
Что касается цен на внутренний туризм, в 2023 году они росли крайне неравномерно: больше всего — в премиум-сегменте, где спрос значительно превосходит предложение.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.