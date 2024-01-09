Отдых в 2024 году подорожает на 7-10%, прогнозирует АТОР

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году отдых в России подорожает на 7%, за рубежом — на 10%. Таков "осторожный" прогноз Ассоциации туроператоров России (АТОР), который озвучила её исполнительный директор Майя Ломидзе "Российской газете".

Фото: АТОР

"Насколько сбудется этот прогноз, станет понятно только по истечении первого квартала. Мы пока не понимаем, какая будет инфляция в 2024 году, что будет происходить ближе к летнему сезону", — объяснила она.

В АТОР ожидают положительной динамики по зарубежным поездкам россиян. Самым востребованным, по мнению экспертов отрасли, станет Таиланд, по-прежнему среди лидеров остаются ОАЭ и Египет

"Этот топ-3 стран будет актуален до апреля, — полагает Ломидзе. — Но на первое место выйдет Турция — независимо от того, вырастет или снизится спрос".

На вершине туристических предпочтений — как всегда, Анталия и Стамбул.

Соответственно, следует ожидать подорожания поездок в эти курорты — не менее, чем на 10%.

По России туристический топ таков:

Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Крым.

Что касается цен на внутренний туризм, в 2023 году они росли крайне неравномерно: больше всего — в премиум-сегменте, где спрос значительно превосходит предложение.