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Отдых в 2024 году подорожает на 7-10%, прогнозирует АТОР

1:28
Туризм

В 2024 году отдых в России подорожает на 7%, за рубежом — на 10%. Таков "осторожный" прогноз Ассоциации туроператоров России (АТОР), который озвучила её исполнительный директор Майя Ломидзе "Российской газете".

Отдых в 2024 году подорожает на 7-10%, прогнозирует АТОР
Фото: АТОР

"Насколько сбудется этот прогноз, станет понятно только по истечении первого квартала. Мы пока не понимаем, какая будет инфляция в 2024 году, что будет происходить ближе к летнему сезону", — объяснила она.

В АТОР ожидают положительной динамики по зарубежным поездкам россиян. Самым востребованным, по мнению экспертов отрасли, станет Таиланд, по-прежнему среди лидеров остаются ОАЭ и Египет

"Этот топ-3 стран будет актуален до апреля, — полагает Ломидзе. — Но на первое место выйдет Турция — независимо от того, вырастет или снизится спрос".

На вершине туристических предпочтений — как всегда, Анталия и Стамбул.

Соответственно, следует ожидать подорожания поездок в эти курорты — не менее, чем на 10%.

По России туристический топ таков:

  1. Краснодарский край,
  2. Москва,
  3. Санкт-Петербург,
  4. Ставропольский край,
  5. Крым.

Что касается цен на внутренний туризм, в 2023 году они росли крайне неравномерно: больше всего — в премиум-сегменте, где спрос значительно превосходит предложение.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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