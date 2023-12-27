Раскрыты цены на летний отдых в Европе в 2024 году

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туроператоры открыли раннее бронирование туров в Европу на летний сезон 2024 года. Ассоциация туроператоров АТОР выяснила, куда можно будет поехать, и в какую цену обойдётся путешествие.

Фото: iStock

"В зависимости от направления, дат заезда и категории отеля скидки на размещение сейчас составляют от 5 до 35%, сообщили в туроператорских компаниях", — пишет АТОР.

Топ европейских направлений на лето-2024 у российских туристов — Греция, Италия и Кипр.

Неделя на Кипре без авиаперелёта, без питания — от 32 600 рублей на двоих.

Шесть ночей в трёхзвёздочном отеле на Родосе — от 23 364 рублей на двоих без перелёта.

Пакетный тур на Крит с авиаперелётом через Анталью — от 119 тысяч рублей на двоих на неделю.

Классический экскурсионный тур по Италии с прилётом в Рим с проживанием и завтраками — от 72 тысяч рублей на двоих (авиаперелёт оплачивается отдельно).

Туры в Римини — от 70 тысяч рублей на неделю на двоих без авиаперелёта.

Среди менее популярных предложений — Испания от 60 тысяч рублей, отдых на озёрах в Австрии, виллы на Лазурном берегу во время Олимпиады во Франции.

"Цены в евро на лето 2024 года в Европе от цен этого года практически не отличаются", — с удовлетворением отмечают участники туристического рынка.

Они советуют поторопиться с покупкой авиабилетов, которые к началу сезона подорожают на 20-25%, а у лоукостеров — и на все 70%, а также оформлением шенгена — во избежание непредвиденных затруднений.