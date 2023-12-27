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Раскрыты цены на летний отдых в Европе в 2024 году

1:57
Туризм

Российские туроператоры открыли раннее бронирование туров в Европу на летний сезон 2024 года. Ассоциация туроператоров АТОР выяснила, куда можно будет поехать, и в какую цену обойдётся путешествие.

Раскрыты цены на летний отдых в Европе в 2024 году
Фото: iStock

"В зависимости от направления, дат заезда и категории отеля скидки на размещение сейчас составляют от 5 до 35%, сообщили в туроператорских компаниях", — пишет АТОР.

Топ европейских направлений на лето-2024 у российских туристов — Греция, Италия и Кипр.

  • Неделя на Кипре без авиаперелёта, без питания — от 32 600 рублей на двоих.
  • Шесть ночей в трёхзвёздочном отеле на Родосе — от 23 364 рублей на двоих без перелёта.
  • Пакетный тур на Крит с авиаперелётом через Анталью — от 119 тысяч рублей на двоих на неделю.
  • Классический экскурсионный тур по Италии с прилётом в Рим с проживанием и завтраками — от 72 тысяч рублей на двоих (авиаперелёт оплачивается отдельно).
  • Туры в Римини — от 70 тысяч рублей на неделю на двоих без авиаперелёта.
  • Среди менее популярных предложений — Испания от 60 тысяч рублей, отдых на озёрах в Австрии, виллы на Лазурном берегу во время Олимпиады во Франции.

"Цены в евро на лето 2024 года в Европе от цен этого года практически не отличаются", — с удовлетворением отмечают участники туристического рынка.

Они советуют поторопиться с покупкой авиабилетов, которые к началу сезона подорожают на 20-25%, а у лоукостеров — и на все 70%, а также оформлением шенгена — во избежание непредвиденных затруднений.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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