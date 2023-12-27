Российские туроператоры открыли раннее бронирование туров в Европу на летний сезон 2024 года. Ассоциация туроператоров АТОР выяснила, куда можно будет поехать, и в какую цену обойдётся путешествие.
"В зависимости от направления, дат заезда и категории отеля скидки на размещение сейчас составляют от 5 до 35%, сообщили в туроператорских компаниях", — пишет АТОР.
Топ европейских направлений на лето-2024 у российских туристов — Греция, Италия и Кипр.
"Цены в евро на лето 2024 года в Европе от цен этого года практически не отличаются", — с удовлетворением отмечают участники туристического рынка.
Они советуют поторопиться с покупкой авиабилетов, которые к началу сезона подорожают на 20-25%, а у лоукостеров — и на все 70%, а также оформлением шенгена — во избежание непредвиденных затруднений.
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