Путеводитель по поездке в Оман: транспорт, туры и особенности отдыха

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Оман, перспективное направление Ближнего Востока, предлагает уникальные возможности для отдыха, но российские туристы еще мало знакомы с этой страной. Прямые рейсы из Москвы в Маскат выполняет Oman Air, предоставляя минимальные стыковки и варианты перелета на юг страны, в пляжный курорт Салала. Стоимость перелета от 45-65 тыс. рублей туда и обратно по туроператорскому тарифу.

Фото: openverse by loufi is licensed under CC BY 2.0

Туроператоры рекомендуют учиться продавать туры в Оман, подчеркивая его отличия от соседних стран и уделяя внимание специфике страны. Оман, с его уникальной культурой и природой, предлагает разнообразные виды отдыха, от пляжного до экскурсионного. Однако, для успешной реализации туров, необходимо учитывать особенности, такие как отсутствие алкоголя в отелях и соблюдение поста во время Рамадана. С развитием доступных пляжных продуктов и продвижением Оман может стать привлекательным направлением для российских туристов.