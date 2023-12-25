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Оман: перспективы и преграды в привлечении российских туристов

1:18
Туризм

Оман, согласно туроператорам, представляет собой одно из наиболее перспективных и аутентичных направлений Ближнего Востока. Однако российские туристы имеют о нем ограниченное представление. Одной из преград, замедляющих развитие спроса, является недостаточное продвижение самой страны в России.

Оман: перспективы и преграды в привлечении российских туристов
Фото: Нейросеть Шедеврум

Туроператоры и отельеры активно организуют мероприятия по продвижению, включая вебинары, однако такие усилия, по их мнению, не достаточны для привлечения внимания и интереса со стороны российских туристов. Одним из ключевых факторов, ограничивающих спрос, является ограниченная отельная база и высокая стоимость туров в страну. Оман предлагает высококлассные отели, но пляжных продуктов для россиян здесь недостаточно, а стоимость туров оставляет их доступными лишь для туристов с выше-средним достатком.

Недостаток разнообразных развлечений в отелях и несоответствие предпочтениям по питанию, таким как концепция "все включено", также являются факторами, мешающими привлечению российских туристов. Развитие более доступных пляжных продуктов и активное продвижение важны для расширения интереса к этому привлекательному направлению.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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