Штрафы за плевки: как разные страны регулируют "некультурное" поведение на улицах

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В различных странах мира существуют разные подходы к наказанию за плевки на улицах. В Швейцарии власти готовы вводить штрафы до 200 франков за это "некультурное" деяние.

Фото: Wikipedia

В Германии также предусмотрены штрафы, но суммы меньше. В Сингапуре за плевок можно заплатить до 1000 сингапурских долларов, а там же запрещено даже жевать резинку. В Казахстане нарушителей, плевавших на улицах, оштрафовывают по статье "Загрязнение мест общего пользования".

Эта практика представляет собой не только вопрос нравственности, но и экономической эффективности, как в случае с запретом жвачки в Сингапуре.