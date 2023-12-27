Гид по красивым местам Нижнего Новгорода: от Набережной до Канатной дороги

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Нижнем Новгороде существует много мест для пеших прогулок. В первую очередь, стоить отметить Нижне-Волжскую набережную, самый длинный променад города.

Фото: Wikipedia by Алексей Трефилов is licensed under CC BY-SA 4.0

Следующая остановка — Площадь Минина и Пожарского, сердце исторической части города. Здесь туристы могут насладиться монументом летчику Чкалову, музеями, историческими памятниками и уличными выступлениями.

Большая Покровская улица, с ее богатым архитектурным наследием, предлагает уникальную атмосферу и возможность открыть для себя блошиный рынок в парке им. Свердлова в выходные.

Набережная Федоровского с ее необычной локацией и архитектурным "винегретом" приглашает гостей на удивительное путешествие, а канатная дорога делает маршрут интересным и нетрадиционным.

Завершая экскурсию, статья предлагает посетить Площадь Народного единства с уникальной архитектурой и памятниками, включая копию московского Минина и Пожарского.

И, наконец, Верхне-Волжская набережная завершает путеводитель по красивым местам города, предлагая великолепные виды на Волгу и исторические объекты, такие как дом купца Сироткина, который стал проектом будущих архитектурных звезд.