В Нижнем Новгороде существует много мест для пеших прогулок. В первую очередь, стоить отметить Нижне-Волжскую набережную, самый длинный променад города.
Следующая остановка — Площадь Минина и Пожарского, сердце исторической части города. Здесь туристы могут насладиться монументом летчику Чкалову, музеями, историческими памятниками и уличными выступлениями.
Большая Покровская улица, с ее богатым архитектурным наследием, предлагает уникальную атмосферу и возможность открыть для себя блошиный рынок в парке им. Свердлова в выходные.
Набережная Федоровского с ее необычной локацией и архитектурным "винегретом" приглашает гостей на удивительное путешествие, а канатная дорога делает маршрут интересным и нетрадиционным.
Завершая экскурсию, статья предлагает посетить Площадь Народного единства с уникальной архитектурой и памятниками, включая копию московского Минина и Пожарского.
И, наконец, Верхне-Волжская набережная завершает путеводитель по красивым местам города, предлагая великолепные виды на Волгу и исторические объекты, такие как дом купца Сироткина, который стал проектом будущих архитектурных звезд.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.