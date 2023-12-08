Турист Дэвид Фарли, опытный путешественник, поделился своими секретами получения вкусной пищи во время полетов. Первый совет — заказывать специальное питание при бронировании билета.
Основной лайфхак: выбирать индуистскую еду, так как пряные вкусы в высоком воздушном давлении ощущаются лучше, а влажность не влияет на остроту.
Фарли отметил, что случайно выбрав индийскую кухню, он оценил "высвобождение стены ароматов", сделавшее его обед в полете более интересным.
Стюардессы в свою очередь подчеркнули ограниченные возможности приготовления пищи на борту и рекомендовали туристам предупреждать о своих предпочтениях заранее при бронировании или смириться с предложенным вариантом.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.