Турист рассказал, как выбрать самую вкусную еду в самолёте

Турист Дэвид Фарли, опытный путешественник, поделился своими секретами получения вкусной пищи во время полетов. Первый совет — заказывать специальное питание при бронировании билета.

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Основной лайфхак: выбирать индуистскую еду, так как пряные вкусы в высоком воздушном давлении ощущаются лучше, а влажность не влияет на остроту.

Фарли отметил, что случайно выбрав индийскую кухню, он оценил "высвобождение стены ароматов", сделавшее его обед в полете более интересным.

Стюардессы в свою очередь подчеркнули ограниченные возможности приготовления пищи на борту и рекомендовали туристам предупреждать о своих предпочтениях заранее при бронировании или смириться с предложенным вариантом.