Шри-Ланка ввела безвизовый режим для россиян. Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев рассказал в беседе с Pravda.Ru о том, когда лучше ехать отдыхать в страну.

Фото: "File:Пока, Шри Ланка - panoramio.jpg" by vivali is licensed under CC BY 3.0. is licensed under CC BY 3.0 license: