Отдых с удовольствием: эксперт по туризму рассказал, когда россиянам лучше ехать в Шри-Ланку

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шри-Ланка ввела безвизовый режим для россиян. Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев рассказал в беседе с Pravda.Ru о том, когда лучше ехать отдыхать в страну.

Фото: "File:Пока, Шри Ланка - panoramio.jpg" by vivali is licensed under CC BY 3.0. is licensed under CC BY 3.0 license:

Он отметил, что после нового года в Шри-Ланке сезон дождей, который продолжается до ноября-декабря.

"Идеальное время — февраль-март для Мальдив, Шри-Ланки, всего, что ближе к экватору. Осень не рекомендуется. Осенью можно попасть так, что неделю там будет лить, и никуда не выйдешь", — рассказал Алексеев.

Специалист сообщил, что в Шри-Ланке есть как супер дорогие отели, так и бюджетные варианты. Эксперт назвал примерные цены на отдых.

"От 150 тысяч минимум на человека в рублях без перелёта на 7-9 дней", — рассказал эксперт.

Алексеев отметил, что есть туристы, которые приезжают на побережье, а вглубь острова обычно не едут, хотя

там есть интересные экскурсии в джунглях. В основном это остров, море, отель, "овощной отдых" на побережье.

"У них есть там и древние храмы, монастыри, культурно-историческое пространство. Они предлагают сборные экскурсии, в рамках которых ты можешь посетить несколько точек", — рассказал Алексеев.