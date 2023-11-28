Остров Шри-Ланка в Индийском океане набирает все большую популярность у российских туристов и с 28 ноября совершить поездку туда станет еще проще.
Сегодня вступило в силу решение правительства Шри-Ланки о выдаче бесплатных виз обладателям загранпаспортов РФ.
Новые правила будут действовать до 31 марта 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент иммиграции и эмиграции этой азиатской страны.
"Проект запускается в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли в соответствии с решением кабинета министров", -говорится в сообщении.
Россияне, собирающиеся отдохнуть в Шри-Ланке, должны подать заявку на электронную визу до полета. Туристам разрешено 30-дневное пребывание на территории островного государства.
Россияне занимают второе место после граждан Индии среди всех иностранных туристов, посетивших Шри-Ланку за первые 9 месяцев 2023 года
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.