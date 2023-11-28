Россиянам стали выдавать бесплатные визы для поездок в Шри-Ланку

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Остров Шри-Ланка в Индийском океане набирает все большую популярность у российских туристов и с 28 ноября совершить поездку туда станет еще проще.

Фото: pxfuel.com

Сегодня вступило в силу решение правительства Шри-Ланки о выдаче бесплатных виз обладателям загранпаспортов РФ.

Новые правила будут действовать до 31 марта 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент иммиграции и эмиграции этой азиатской страны.

"Проект запускается в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли в соответствии с решением кабинета министров", -говорится в сообщении.

Россияне, собирающиеся отдохнуть в Шри-Ланке, должны подать заявку на электронную визу до полета. Туристам разрешено 30-дневное пребывание на территории островного государства.

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