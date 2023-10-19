Таможенники аэропорта были шокированы, обнаружив в чемодане у туристов пищеварительную систему

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время досмотра в чикагском аэропорту О'Хара сотрудники таможни и пограничной службы США сделали необычную находку в багаже двух путешественников — полноценную пищеварительную систему козы. Выяснилось, что эти туристы только что вернулись из Демократической Республики Конго. У задержанных лиц было изъято 6,8 килограмма сырых козьих внутренностей, которые включали трахею, сердце, легкие, печень, почки и всю пищеварительную систему в целом. Кроме того, таможенники обнаружили 0,5 килограмма неустановленного мяса и 1 килограмм африканских баклажанов, также известных как "садовые яйца".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Газета "Экспресс" сообщила, что эти предметы потенциально могут представлять значительную угрозу сельскому хозяйству и природным ресурсам в Соединенных Штатах. Сотрудники таможни подчеркивают важность того, чтобы все пассажиры, въезжающие в Соединенные Штаты или возвращающиеся обратно, были правдивы и декларировали все предметы, которые они перевозят. Даже один запрещенный предмет, ввозимый в страну, может иметь неблагоприятные экологические и экономические последствия.

Саттон-Берк, директор службы таможенной и пограничной охраны, выступил с предупреждением о потенциальной опасности такого импорта, подчеркнув необходимость проявлять бдительность при защите от заноса болезней животных и вредителей растений в Соединенные Штаты. Следовательно, чемодан с этим опасным содержимым был конфискован и уничтожен.

Сотрудники таможни регулярно перехватывают различные запрещенные предметы, включая фрукты, овощи, растения и другие товары. В ходе недавнего инцидента на границе между Мексикой и Соединенными Штатами были изъяты наркотики на сумму более 10 миллионов долларов. По словам официальных лиц, эти запрещенные вещества перевозились в грузовике, предположительно перевозившем перец чили.

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