Великобритания увеличивает сборы за въездные визы

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристам, планирующим посетить Великобританию в ближайшее время, следует быть готовыми к значительному увеличению стоимости въездных виз, о чем объявлено на официальном сайте британского кабинета министров. Вот ключевые изменения:

Фото: Openverse

Гостевая виза (срок пребывания до шести месяцев): Стоимость увеличится на 15 фунтов стерлингов, в результате чего сбор составит 115 фунтов стерлингов.

Студенческая виза: Плата за студенческую визу вырастет на 127 фунтов стерлингов, в результате чего общая стоимость составит 490 фунтов стерлингов.

Британское правительство связывает это повышение платы с ростом расходов, связанных с управлением миграцией. В заявлении Министерства внутренних дел разъясняется, что доходы, получаемые от этих сборов, играют решающую роль в поддержке устойчивой системы иммиграции и гражданства.

Кроме того, повышение цен распространится и на другие документы, связанные с миграцией, включая медицинские визы. Эти корректировки тарифов уже одобрены правительством и вступят в силу 4 октября.

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