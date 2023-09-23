Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитик Васильев: рост расходов бюджета РФ связан с геополитикой и выборами
Доктор Соломатина порекомендовала "успокаивающие" продукты перед сном, богатые мелатонином
Певец Лев Лещенко рассказал, как живёт Александра Пахмутова после похорон Николая Добронравова
Депутат Завальный заявил, что низкие цены на бензин удержать невозможно
Депутат Трофимов: при издании указа о передаче Крыма в состав Украинской ССР сослались на несуществующий документ
Экономист Харченко: цифровой рубль может помочь остановить вывод денег в офшоры
В Оренбурге задержан 20-летний наркоторговец, торговавший арбузами
РИА Новости: ТОС "Солнцепёк" нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении
Царьград: "У политиков США не осталось никаких принципов — нам придётся принять это как данность"

Великобритания увеличивает сборы за въездные визы

1:15
Туризм

Туристам, планирующим посетить Великобританию в ближайшее время, следует быть готовыми к значительному увеличению стоимости въездных виз, о чем объявлено на официальном сайте британского кабинета министров. Вот ключевые изменения:

Великобритания увеличивает сборы за въездные визы
Фото: Openverse

Гостевая виза (срок пребывания до шести месяцев): Стоимость увеличится на 15 фунтов стерлингов, в результате чего сбор составит 115 фунтов стерлингов.

Студенческая виза: Плата за студенческую визу вырастет на 127 фунтов стерлингов, в результате чего общая стоимость составит 490 фунтов стерлингов.

Британское правительство связывает это повышение платы с ростом расходов, связанных с управлением миграцией. В заявлении Министерства внутренних дел разъясняется, что доходы, получаемые от этих сборов, играют решающую роль в поддержке устойчивой системы иммиграции и гражданства.

Кроме того, повышение цен распространится и на другие документы, связанные с миграцией, включая медицинские визы. Эти корректировки тарифов уже одобрены правительством и вступят в силу 4 октября.

 

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Как получить английскую визу. Виза в Великобританию. Документы на визу.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Пресс-конференция Зеленского и Байдена обернулась скандалом

В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.

На встрече Зеленского с Байденом случился скандал
Артисты Хлывнюк, Печерица, Барских вступили в ряды ВСУ после начала СВО
Стали известны имена артистов, присоединившихся к ВСУ в ходе СВО
Толкалина показала обнаженное фото из Венеции
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова
Пленные боевики ВСУ встретились с родными: "Нет желания на обмен"
Каким будет вечерний ответ России на удар по Севастополю, раскрыл военный эксперт
Скончалась вторая жена Константина Райкина Гуля Салахова
Скончалась вторая жена Константина Райкина Гуля Салахова
Последние материалы
Врач Хомицкая перечислила топ-7 ошибок при лечении артериальной гипертензии
Врач Янг назвала два запрещённых продукта, которые сразу "бьют по печени": трансжиры и алкоголь
Генерал ВСУ Тарнавский назвал минимальной целью для успешного наступления Токмак
Данил Плужников не смог развернуть ни одного кресла в телешоу "Голос. Уже не дети"
По Украине прошла волна массовых увольнений женщин-фармацевтов из-за угрозы мобилизации
Пленный офицер ВСУ сдал ВС РФ данные наводчиков и руководства 10-го корпуса
Месси пропустит следующую игру "Интер Майами" из-за проблем со шрамами
Учёные объявили начало "новой эры": в США запущен самый мощных лазер в мире
Техасская туристка выиграла джекпот в аэропорту Лас-Вегаса
Врач-онколог Воробьев назвал 5 ранних симптомов рака желудка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников