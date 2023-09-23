Великобритания увеличивает сборы за въездные визы

Туристам, планирующим посетить Великобританию в ближайшее время, следует быть готовыми к значительному увеличению стоимости въездных виз, о чем объявлено на официальном сайте британского кабинета министров. Вот ключевые изменения:
Гостевая виза (срок пребывания до шести месяцев): Стоимость увеличится на 15 фунтов стерлингов, в результате чего сбор составит 115 фунтов стерлингов.
Студенческая виза: Плата за студенческую визу вырастет на 127 фунтов стерлингов, в результате чего общая стоимость составит 490 фунтов стерлингов.
Британское правительство связывает это повышение платы с ростом расходов, связанных с управлением миграцией. В заявлении Министерства внутренних дел разъясняется, что доходы, получаемые от этих сборов, играют решающую роль в поддержке устойчивой системы иммиграции и гражданства.
Кроме того, повышение цен распространится и на другие документы, связанные с миграцией, включая медицинские визы. Эти корректировки тарифов уже одобрены правительством и вступят в силу 4 октября.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.