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Юрист Минина предупредила россиян об активизации мошенников в сфере туризма

1:24
Туризм

С приходом бархатного сезона растет активность мошенников, стремящихся использовать доверчивость граждан. Об этом предупреждает юрист Ирина Минина, выявившая наиболее распространенные хитрости, которыми аферисты отнимают деньги у людей.

Юрист Минина предупредила россиян об активизации мошенников в сфере туризма
Фото: openverse

В этот период года многие люди мечтают о качественном отдыхе, стараясь продлить лето. Однако именно сейчас активизируются мошенники, знающие, что сезон скидок и акций стимулирует доверчивость людей, их бдительность снижается. Киберпреступники также не остаются в стороне, создавая фишинговые сайты.

Мошенники чаще всего направляют свои уловки на клиентов туристических компаний, которые ищут выгодные предложения на отдых. Осенью, когда спрос на туры уменьшается, аферисты предлагают соблазнительные условия. Однако на практике туристы часто оказываются обманутыми, столкнувшись с недостойными условиями.

Кроме того, в текущем году мошенники активно создают фишинговые сайты, схожие с официальными ресурсами известных туроператоров. Путешественники, заполняя анкеты на таких сайтах и указывая платежные данные, могут потерять деньги.

Также стоит быть осторожными при обмене валюты, чтобы не стать жертвой разницы в курсах, особенно при путешествиях за границу.

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Осторожно, мошенники. Как не попасть на их удочку. Часть 1
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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