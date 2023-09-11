Итальянский турист назвал пять удививших его в России вещей

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянский турист, побывавший в России, был приятно удивлен пятью вещами, которые сильно отличались от того, что он привык видеть в Италии, сообщает Дзен-канал "Тут вам не там", запали в его память особенно ярко.

Фото: Openverse

Вначале, сразу по приезде в Россию, турист заметил удивительную доступность такси. Турист оценил простоту заказа, ясность в оплате и разумные цены.

Второй момент, который привлек внимание итальянца, — разнообразие ресторанов и кафе. Итальянская культура славится своей консервативностью в плане кулинарии, поэтому турист был приятно поражен многообразием кафе и ресторанов в России. Его радовало наличие множества интересных заведений с современным дизайном и разнообразной кухней в больших городах.

Третье, что удивило итальянца, — легкость получения кредитов и открытия бизнеса. Он узнал о случае итальянца, который открыл пиццерию в Санкт-Петербурге с небольшими затратами (20 000 евро, то есть около 2,1 млн рублей). По сравнению с Италией, где высокие налоги и бюрократия делают процесс открытия бизнеса намного сложнее, в России турист обнаружил, что это можно сделать гораздо проще и быстрее.

Кроме того, его поразила круглосуточная доступность сервисов, к которой ему пришлось привыкать. В отличие от Италии, где многие магазины закрываются рано и не работают по выходным, Россия предоставила ему доступ к магазинам и аптекам 24/7.

В завершение, он порадовался открытости и дружелюбности местных жителей. Несмотря на языковой барьер, итальянец оценил старания местных жителей помочь ему. Он также заметил, что, хотя россияне могут выглядеть строго, простое общение и улыбка меняют их настроение.

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