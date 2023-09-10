ЕС официально запретил россиянам въезд с ноутбуками, личными смартфонами, фотоаппаратами, косметикой, драгоценностями (в том числе на туристе), изделиями из кожи, меха и т. д. — всё это может быть конфисковано на границе или в стране отдыха (пребывания).
Представители ЕС сообщают, что конфискация будет и дальше производиться "в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014".
Еврокомиссия дала официальный ответ "Нет" и пояснение о возможности конфискации "на месте" личных вещей на вопрос "Могут ли российские граждане временно привозить с собой личные вещи и транспортные средства из списка в туристических целях?".
Кроме автомобилей и яхт (деньги за их продажу направляются на Украину или остаются в бюджетах стран ЕС), на границе теперь могут быть конфискованы:
Как отмечают туристы в жалобах и рассказах в чатах, с начала сентября на границе "выборочно отбирают всё".
В частности, посольство России в Германии сообщало о "продолжающихся отдельных случаях изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян" личных автомобилей.
"Аргументы, что в данном случае речь идёт не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются", — поясняют дипломаты. Автомобили идут на спецстоянки и продажу, а вырученные средства Германия отправляет на поддержку ВСУ.
"Очередной дружеский привет от европейских партнёров россиянам, купившим недвижимость в Евросоюзе. А также любителям европейского туризма. Въехать подышать воздухом свободы теперь можно только голым и грязным", — уже пишут в Telegram.
Однако страны ЕС сообщили: нет никакого "злоупотребления со стороны сотрудников органов исполнительной власти или неверным трактованием таможенного законодательства".
Все, дескать, верно: ввоз личных товаров (и автомобилей) "запрещён в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, и под это подпадает любое перемещение товаров, даже в личных, некоммерческих целях".
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