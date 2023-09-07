Иностранная туристка, находясь на борту самолета, впала в ярость из-за дурного запаха и поведения одного из пассажиров.
Стейси Уэббер и её сын Спенсер столкнулись с соседом, который решил разместить свои голые ноги на их подлокотнике, вызвав недовольство и гнев на протяжении всего полета.
Увидев подобное поведение, путешественница поделилась своими переживаниями в социальных сетях, прикрепив к посту фотографии ног своего попутчика.
Все это стало поводом для обсуждения и возмущения в сети, где многие выразили недоумение и негодование таким поведением пассажира.
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