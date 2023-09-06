Армению с января по август посетило рекордное число туристов

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

С января по август текущего года Армению посетило рекордное количество туристов, составившее полтора миллиона человек.

Фото: openverse

Об этом сообщил Комитет по туризму республики на своей странице в Facebook*, отметив, что это число превышает показатели аналогичного периода доковидного 2019 года на 25%. Только в августе текущего года в Армению прибыло 328 тысяч туристов.

Согласно данным Комитета по туризму, наибольшее число посетителей в Армению прибыло из России, их доля составила 51%. На втором месте с пятикратным отставанием находятся туристы из соседней Грузии, их доля составила 10%. Третье место заняли гости из Ирана, их доля составила 6%.

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