С января по август текущего года Армению посетило рекордное количество туристов, составившее полтора миллиона человек.
Об этом сообщил Комитет по туризму республики на своей странице в Facebook*, отметив, что это число превышает показатели аналогичного периода доковидного 2019 года на 25%. Только в августе текущего года в Армению прибыло 328 тысяч туристов.
Согласно данным Комитета по туризму, наибольшее число посетителей в Армению прибыло из России, их доля составила 51%. На втором месте с пятикратным отставанием находятся туристы из соседней Грузии, их доля составила 10%. Третье место заняли гости из Ирана, их доля составила 6%.
*Соцсеть, признанная в России экстремистской
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.