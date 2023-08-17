На роскошном курорте Сен-Тропе во Франции возник скандал, связанный с размером чаевых. Согласно сообщениям французских СМИ, официант был возмущен суммой в 500 евро, оставленной «очень богатым» итальянским туристом. Возмущенный официант потребовал чаевые не менее 1 тысячи евро, что эквивалентно около 100 тысячам рублей по текущему курсу.
Судя по всему, после начала скандала местный бизнес пытается аргументировать, что такое требование оправдано. Один «очень богатый итальянец» оставил официанту 500 евро чаевых в ресторане, где обедал. Однако официант оказался недовольным этой суммой и преследовал итальянского туриста, требуя 1000 евро. Друг итальянца, находившийся уже во Франции, добавил, что они считали, что 500 евро — щедрый вклад. Скандал вызвал обвинения в антирекламе для курорта.
Местная пресса выступила на стороне официанта, утверждая, что требование 1000 евро чаевых составляет 20% от суммы счёта и является стандартной нормой для роскошных курортов. Некоторые рестораны в Сен-Тропе, как утверждают СМИ, даже ожидают, что клиенты потратят не менее 10 тысяч евро. Кроме того, менеджеры ресторанов просят официантов информировать о клиентах, которые не оставляют достаточно чаевых и не тратят достаточно денег.
Несмотря на это, администрация города признаёт проблему. В прошлом году мэр Сен-Тропе Сильви Сири призвал владельцев ресторанов лучше обращаться с клиентами и уменьшать количество жалоб.
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