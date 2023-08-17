На французском Лазурном берегу чаевых в 500 евро теперь недостаточно

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

На роскошном курорте Сен-Тропе во Франции возник скандал, связанный с размером чаевых. Согласно сообщениям французских СМИ, официант был возмущен суммой в 500 евро, оставленной «очень богатым» итальянским туристом. Возмущенный официант потребовал чаевые не менее 1 тысячи евро, что эквивалентно около 100 тысячам рублей по текущему курсу.

Фото: Ryodo477

Судя по всему, после начала скандала местный бизнес пытается аргументировать, что такое требование оправдано. Один «очень богатый итальянец» оставил официанту 500 евро чаевых в ресторане, где обедал. Однако официант оказался недовольным этой суммой и преследовал итальянского туриста, требуя 1000 евро. Друг итальянца, находившийся уже во Франции, добавил, что они считали, что 500 евро — щедрый вклад. Скандал вызвал обвинения в антирекламе для курорта.

Местная пресса выступила на стороне официанта, утверждая, что требование 1000 евро чаевых составляет 20% от суммы счёта и является стандартной нормой для роскошных курортов. Некоторые рестораны в Сен-Тропе, как утверждают СМИ, даже ожидают, что клиенты потратят не менее 10 тысяч евро. Кроме того, менеджеры ресторанов просят официантов информировать о клиентах, которые не оставляют достаточно чаевых и не тратят достаточно денег.

Несмотря на это, администрация города признаёт проблему. В прошлом году мэр Сен-Тропе Сильви Сири призвал владельцев ресторанов лучше обращаться с клиентами и уменьшать количество жалоб.

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