Организаторов отдыха российских детей в Турции обвиняют в мошенничестве

События, связанные с поездкой российских детей в Турцию, обрели обвинительный характер. Организаторы лагеря, ООО "Колибри-тур МСК", столкнулись с серьезными обвинениями в особо крупном мошенничестве. Следствие пришло к выводу, что действия организаторов имеют признаки особо крупного мошенничества.

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По материалам расследования, организаторы лагеря получили значительные предоплаты от родителей школьников. Тем не менее, деньги за проживание в отеле так и не были уплачены. Это вызвало недовольство и разочарование родителей, ведь они доверили своих детей организаторам лагеря, надеясь на безопасность и комфорт.

Один из эпизодов, ставших предметом расследования, — выселение детей из отеля Omorfi Garden Resort. Родители рассказали о том, что их дети выселены из-за невнесения оплаты за проживание. В результате детям пришлось провести ночь в парке. Это вызвало огромное беспокойство и тревогу среди родителей, которые были ошеломлены таким поворотом событий.

После выселения из первого отеля, детей переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби. Однако и здесь продолжались невыполненные обязательства. Отель сообщил родителям, что номера оплачены только до определенной даты, после чего детей придется выселить. Это привело к тому, что многие родители решили самостоятельно организовать возвращение своих детей домой, оплатив трансфер и билеты.

Турецкая сторона предоставила дополнительные детали, свидетельствующие о серьезных финансовых проблемах организаторов лагеря. Отель, в котором размещались дети, заявил о наличии задолженности в размере 75 тысяч евро и почти 1 тысячи долларов. Такие долги создавали огромные трудности для небольшого отеля, делая сумму задолженности крайне существенной.

Следственный комитет провел доследственную проверку в отношении ООО "Колибри-тур МСК". По результатам проверки планируется возбуждение уголовного дела по статье 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Кроме того, ФНС изучает финансовую отчетность компании, что может послужить основанием для налогового дела (статья 199 УК).

По данным расследования, с июня по август 2023 года было заключено не менее 30 гражданско-правовых договоров с представителями ООО "Колибри-тур МСК". Однако компания не собиралась выполнять условия этих договоров. Суммы за поездки составляли десятки миллионов рублей, а родители не только не проверяли репутацию компании, но и игнорировали факт перевода денег на личную банковскую карту директора.

Возможность довести дело до суда остается под вопросом, однако правоохранительным органам удалось выявить участников преступления. Госпожа Маркина признала, что за организацию детского отдыха в Турции отвечал ее муж Вугар Алакбаров. Однако власти расследуют полную картину произошедшего и пытаются разыскать других причастных лиц.

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