Граждане России поделились мнением о качестве консульских услуг посольства РФ на Северном Кипре

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Граждане России, которые воспользовались консульскими услугами на Северном Кипре, высоко оценили удобство и значительную экономию времени. Корреспондент ТАСС побеседовал с первыми посетителями, которые пришли на приём в скромный офис в северной части Никосии, где их обслуживали сотрудники консульского отдела посольства Российской Федерации.

Фото: pasporta.org

Подчеркивая преимущества нового подхода, Татьяна и Сергей, супружеская пара, проживающая в северной части Никосии, вместе с дочерью посетили офис для получения российских паспортов.

"Прежде всего, это удобно и существенная экономия времени. Регулярно предоставляемые консульские услуги значительно облегчат жизнь россиянам, проживающим на Северном Кипре", — поделились они.

Приём граждан в офисе в Никосии был организован максимально эффективно, что обеспечило удобство обслуживания без очередей. Остров разделен 180-километровой буферной зоной (зелёная линия) между греческой и турецкой общинами, находящейся под наблюдением миротворческих сил ООН на Кипре. Контроль проводится при особых обстоятельствах, поскольку "зеленая линия" не считается внешней границей Европейского союза.

Антон, гражданин России, проживающий на Северном Кипре, ранее получил свидетельство о рождении ребенка.

"Как только мы получили его, мы незамедлительно получили российское гражданство и одновременно подали заявление на получение заграничного паспорта", — рассказал он. "Чтобы пересечь буферную зону с ребенком до выдачи паспорта, необходимо было приобрести местное свидетельство о рождении. Теперь этот процесс, несомненно, стал более удобным", — подтвердил Антон.

Как ранее сообщило посольство России на Кипре, в северной части острова началось регулярное предоставление консульских услуг. Посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков сообщил:

"Это давно назревшее решение не несет в себе никакого политического подтекста. Оно продиктовано исключительно гуманитарными соображениями и заботой о наших российских соотечественниках, проживающих на Северном Кипре".

По оценкам, численность русских на Северном Кипре превышает 50 000 человек.

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