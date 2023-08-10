Россия предложила Индии начать программу безвизового обмена для группового туризма ПОВТОР, у Полоникова раньше

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия направила приглашение Индии для организации безвизовой программы группового туризма, соединяющей две страны. Об этой инициативе рассказал министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников во время интервью телеканалу "Россия-24".

Фото: Вадим Савицкий

Решетников отметил: "После возобновления безвизового режима для туристических групп с Китаем мы сейчас обращаем наше внимание на Индию. Мы предоставили предложение и ускоряем процесс по дипломатическим каналам".

Министр уточнил, что российский туристический сектор активно работает над восстановлением допандемического уровня въездных туристов. Кроме того, предпринимаются усилия, чтобы компенсировать спад туризма из стран с напряженными отношениями.

С 1 августа Россия и Китай возобновили свою программу безвизового обмена туристами. Первоначально этот механизм был создан в 2000 году, но был временно приостановлен из-за глобальной пандемии. Аналогичные соглашения также вступили в силу между Российской Федерацией и Ираном.

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