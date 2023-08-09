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Эксперты: Турция осознала свой провал из-за оттока российских туристов

2:30
Туризм

Падение скорости продаж туристических пакетов в Турции среди российских посетителей стало фактом начиная с мая-месяца. Турецкие эксперты находятся в активном поиске решений для восстановления уровней прошлого года. Одним из ключевых направлений становится привлечение туристов к аренде "домов посуточно".

Эксперты: Турция осознала свой провал из-за оттока российских туристов
Фото: qha.com.tr

Президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая поделился мнением с Турпром, что несмотря на успешный старт первых трех месяцев 2023 года, май-месяц не смог поддержать такой же темп роста, особенно на российском рынке. Однако в июне было отмечено улучшение ситуации на российском сегменте, но результаты до сих пор не достигли показателей 2019 года.

Ключевой фактор, который оказал влияние на сокращение потока российских туристов, — это альтернативное предложение аренды "домов посуточно". Эта тема активно продвигается в среде турецких экспертов. Путешественники предпочитают остановиться в арендованных жильях, что в значительной степени повлияло на загруженность местных отелей. Привлекательность такой аренды заключается в свободе выбора жилья и большей приватности, что привлекает многих туристов.

Как подчеркнул президент Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каан Кавалоглу, восстановление уровней 2019 года остается важной задачей. В 2019 году Турция привлекла 7 миллионов российских туристов, из которых 6 миллионов посетили Анталию. Прошлогодний успех, состоявший в привлечении 3,5 миллиона российских туристов в Анталию, остается эталоном для текущего года. Он отметил, что если количество российских туристов достигнет отметки в 3,5 миллиона, то это можно будет считать положительным результатом.

Падение интереса российских туристов к Турции связывается не только с экономическими трудностями в России, но и с изменением их предпочтений. Многие российские туристы, столкнувшиеся с многократными посещениями местных отелей и знакомством с Анталией, в настоящий год предпочли снять жилье на время отдыха. Это создало ситуацию, в которой альтернативные варианты размещения стали более привлекательными.

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СТРАСТИ В ТУРЦИИ НАКАЛЯЮТСЯ, ТУРИЗМ ОБЕСПОКОЕН! ТУРИСТЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПЛЯЖА + О НОВЫХ РЕЙСАХ. НОВОСТИ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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