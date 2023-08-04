На пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала топ направлений, где российские туристы отдыхают этим летом. Основные тренды показывают, что за рубеж поедет в три раза меньше туристов, чем на российское Черноморье, где наблюдается около пяти миллионов отдыхающих, и свыше 14 миллионов туристов направятся на южные курорты.
Из выездных туристов около половины предпочитают Турцию, несмотря на то, что данное направление впервые оказалось в списке самых дорогих. Количество туристов в этом году составит 2,5 миллиона. При этом спрос на Турцию распределился следующим образом — 1,6 миллиона человек отдохнут на курортах Анталии, на Эгейское побережье поедут еще 250 тысяч туристов, а около 530 тысяч человек выберут Стамбул — включая короткие транзитные поездки.
После Турции следуют Мальдивы с 49 тысячами туристов, Куба с 30 тысячами туристов и Шри-Ланка с 25 тысячами туристов. Остальные зарубежные направления привлекут от 10 тысяч и меньше туристов, в сумме около 400 тысяч человек.
Тем временем, на отечественных массовых курортах на юге России отдохнут не менее 14,1 миллиона туристов. Еще 10 миллионов посетителей планируют посетить за лето две столицы — Москву и Санкт-Петербург.
Среди топ направлений этого лета в России можно выделить:
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