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Протестующих в Батуми, пытавшихся напасть на российских туристов, скрутила полиция

Туризм

Вторая акция протеста в Батуми против российского круизного лайнера закончилась не начавшись. Провокаторов, хотевших напасть на российских туристов, скрутила полиция, когда они пытались прорвать установленные у порта полицейские заграждения. Как сообщило местное информационное агентство Batumelebi, задержано "не менее" двоих человек.

Протестующих в Батуми, пытавшихся напасть на российских туристов, скрутила полиция
Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look

Лайнер должен был прибыть в порт Батуми в шесть утра, а протестующие начали собираться в два часа ночи. Полиция выставила у причала двойные заграждения и не пропускала туда протестующих граждан. Наиболее "ретивых" стражи порядка в итоге задержали.

Митинг был организован грузинской оппозицией, в том числе "Единым национальным движением" — партией экс-президента Михаила Саакашвили. Напомним, что это уже второй заход лайнера Astoria Grande в Батуми из Сочи, первый прибыл 28 июля. Тогда акция протеста удалась: озабоченная общественность в лице грузинских оппозиционеров, которые созвали в круизный порт своих сторонников и соответствующую прессу, чтобы встретить россиян митингом протеста.

Грузинские оппозиционеры из партии "Стратегия Агмашенебели" утверждают, что большинство российских туристов на борту лайнера являются нарушителями "закона об оккупации", так как ранее посетили территорию Абхазии. Кроме того, сам лайнер должен попасть под международные санкции.

Однако следует отметить, что лайнер Astoria Grande ходит под флагом Палау и обслуживается турецкой круизной компанией Miray Cruises International, а судовладелец зарегистрирован на Сейшельских Островах под именем компании Goodwin Shipping Limited. Таким образом, даже агентство морского транспорта Грузии признает, что владелец судна не находится в "санкционных списках", и "прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер".

Вторая акция протеста против российского круизного лайнера в Батуми завершилась задержанием провокаторов и обвинениями в нарушении санкций. Несмотря на организацию митинга грузинской оппозицией, факты указывают на коммерческий характер прибытия лайнера. Дальнейшее развитие ситуации требует внимательного наблюдения, и правительствам соответствующих стран необходимо принять ответственные решения в интересах туристической индустрии и сохранения стабильных международных отношений.

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Почему русские едут в Батуми, а не в Тбилиси / Курортная Грузия / Лядов / @anton_lyadov
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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